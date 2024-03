Gewitter schlagen sich auch in GPS-Daten nieder

Dieses gibt an, wie stark die Signale sind, die die Erde erreichen. Während die beiden Stürme über die Messstation fegten, nahm dieses Verhältnis signifikant ab, die Qualität der Signale wurde also deutlich schlechter. Als die Stürme vorbei waren, lag das Signal wieder im normalen Bereich, wie die Forschenden in ihrer im Fachblatt „Geophysical Research Letters“ veröffentlichten Studie erläutern.