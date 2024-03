Afghanen sollen Anschlag in Schweden geplant haben

Im Sommer 2023 sollen sie Anweisungen von einem Ableger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) bekommen haben. Einem der Beschuldigten wird vorgeworfen, sich dem Islamischen Staat Provinz Khorazan (ISPK) im August 2023 als Mitglied angeschlossen zu haben. Der andere Mann soll die Terrororganisation unterstützt haben. Konkret sollen beide Afghanen in Deutschland Spenden für den IS in der Höhe von 2000 Euro gesammelt haben, der Betrag soll dann über Mittelsmänner an die Organisation gegangen sein.