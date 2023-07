Koranverbrennung: Schweden weiterhin alarmiert

Schwedische Behörden haben vor einem erhöhten Sicherheitsrisiko infolge von Koranverbrennungen in dem Land gewarnt. Wie der schwedische Inlandsgeheimdienst Säkerhetspolisen am Mittwoch mitteilte, hat sich die Sicherheitslage durch aktuelle Ereignisse verschärft. Die schwedische Regierung betrachtet zudem die internationale Empörung über Koranverbrennungen in dem Land in Teilen als Folge einer gezielten anti-schwedischen Kampagne.