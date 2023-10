Mann nach Koranverbrennung in Schweden verurteilt

Diplomatische Spannungen

Im Jahr 2023 hatten Einzelpersonen in Schweden und später auch in Dänemark mehrmals Exemplare des Korans verbrannt und damit wütende Reaktionen unter Muslimen ausgelöst. Für die skandinavischen Länder hatte all das gehörigen diplomatischen Ärger nach sich gezogen - unter anderem wurde die schwedische Botschaft in der irakischen Hauptstadt in Brand gesetzt (siehe Video oben).