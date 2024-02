Millionenpleite von Händler für Schmuck und Uhren

Es ist nicht alles Gold, was glänzt! Die Alphagold Schmuck- und Uhrenvertriebs GmbH in Linz schlitterte am Mittwoch in die Insolvenz. Über das Unternehmen, das mit den Marken „Le Clou“ und „Juwelier Reiter“ 34 Filialen betreibt, wurde ein Sanierungsverfahren eröffnet. Der Schuldenberg ist hoch.