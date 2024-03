Großhändler für Agrartechnik ist jetzt pleite

Über das Vermögen der ATG Agrartechnikgeräte GmbH in Hörsching wurde ein Sanierungsverfahren beantragt, teilte der Kreditschutzverband 1870 am Freitagmittag mit. Laut dem Gläubigerschutzverband hat das Unternehmen aus Oberösterreich rund 2,946 Millionen Euro Passiva. Demgegenüber stehen Aktiva in Höhe von 739.000 Euro.