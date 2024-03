Millionenpleite! Brauerei stellt Sanierungsantrag

Vier Jahre nach einem erfolgreich durchlaufenen Sanierungsverfahren war das finanzielle Loch bei der Brauerei Grieskirchen GmbH wieder zu groß: Das Unternehmen beantragte am Montag ein Sanierungsverfahren, bietet seinen Gläubigern eine Quote von 20 Prozent, die binnen zwei Jahren bezahlt werden soll, so der Kreditschutzverband 1870.