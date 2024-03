Was mit der hohen Kelag-Dividende passieren soll

Bonus für Armutsgefährdete

Auch der Rekordgewinn der Kelag in Höhe von fast 500 Millionen war erneut Thema. Da fordern die Blauen die Landesregierung auf, die Dividende, die das Land aus seinen Anteilen über Gesellschaften an dem Energiekonzern erhält, an armutsgefährdete Kärntnerinnen und Kärntner auszuschütten – genannt „Kelag-Geld-zurück-Bonus“. Die FPÖ nennt dabei eine Summe von 60 Millionen, die an etwa 100.000 Armutsgefährdete ausgeschüttet werden sollen. „Das wären 500 Euro pro Kopf“, so Angerer. Auch dazu soll es einen Dringlichkeitsantrag geben.