Wo es in Oberösterreich am besten schmeckt

„Es heißt, dass Raunzen unser Volkssport ist – und jene Disziplin, in der uns wirklich niemand das Wasser reichen kann. Tatsächlich waren die Aussichten schon rosiger, und auch für die Gastronomie sind die Herausforderungen vielfältiger geworden. Aber es wäre nicht Österreich, wenn wir hinter der Fassade gepflegter Schwarzmalerei nicht die Ärmel aufkrempeln und heimlich, still und leise so richtig Gas geben würden“ – so schreiben die Falstaff-Macher Wolfgang Rosam und Severin Corti, die am Montag die Ergebnisse des aktuellsten Restaurant- und Gasthaus-Guide präsentierten.