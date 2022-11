„Fällt wer aus, bin ich der Erste bei der Abwasch“

Die Tische im Restaurant Bootshaus in Traunkirchen (OÖ) sind schon für den Abend gedeckt. In der Küche laufen die Vorbereitungen für die vielen Gänge, die später serviert werden. Kohlsprossen werden geputzt, eine Sauce köchelt vor sich hin. Drei bis vier Monate Wartezeit müssen Kulinarik-Fans im Sommer in Kauf nehmen, um einen der Plätze im Vier-Hauben-Lokal des Seehotels Das Traunsee zu ergattern. „Wir haben auch eine Warteliste“, sagt Lukas Nagl.