„Hab’ viel geweint, aber langsam fang‘ ich mich“

Den Film „Der Besuch der alten Dame“, der als Gedenken an Schauspielerin Christiane Hörbiger im Fernsehen lief, schaute sich Hedi Klinger an, während sie Äpfel schälte. „Fad is ma nia“, sagt die 89-Jährige, die an diesem Tag ein gefülltes Brathendl gekocht und als Nachspeise Apfelmanderl gebacken hat. 30 Jahre hat sie die Küche des Gasthofs Klinger in Gaspoltshofen geprägt. Seit Ende September ist der Betrieb geschlossen.