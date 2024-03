Bildungskarenz als Babypause: Mütter unter Druck

Wer sich mit seinem Arbeitgeber auf eine Bildungskarenz einigt, kann sich voll und ganz auf die gewünschte Weiterbildung konzentrieren. Man wird von der Arbeit freigestellt und bekommt keinen Lohn mehr, sondern Weiterbildungsgeld vom AMS in Höhe des Arbeitslosengeldes, das man beziehen würde, wenn man ohne Beschäftigung wäre. Das Unternehmen profitiert von einem Mitarbeiter, der besser ausgebildet zurückkommt. So weit, so gut.