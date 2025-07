Mopedfahrerin (16) tot: Gutachten bringt Wende

Bei einem schweren Unfall Anfang März in Judenburg (Steiermark) verstarb eine 16-jährige Mopedlenkerin, ihre Freundin am Sozius wurde schwer verletzt. Die Mädchen wurden vom schleudernden Pkw eines 83-Jährigen erfasst. Nun ist aber klar, dass den Pensionisten keine Schuld am tragischen Vorfall trifft.