Aus für Katastrophenschutz? Wirbel um Ministerin

Ministerin: „Behörde muss abgeschafft werden“

Bei einem Auftritt in Louisiana attackierte sie die Behörde: „Fema reagiert auf Bundesebene zu langsam. Noch langsamer ist Fema, wenn es darum geht, Amerikanern in Not zu helfen. Daher muss die Behörde, so wie es sie heute gibt, abgeschafft werden.“ Worte, die bei Betroffenen und Hinterbliebenen der Opfer für Unmut sorgen.