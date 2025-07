Mehr Geld, neuer Plan: So greifen die Bulls an

Zwei achte Plätze in Folge – Kapfenbergs Basketballer, einst die Nummer eins Österreichs, dümpelten in den letzten Jahren sportlich im Niemandsland. Jetzt soll die Wende her. Spannend: Dank eines ausgeklügelten Business-Plans im Hintergrund kann der frühere Serienmeister trotz Misserfolgs groß investieren!