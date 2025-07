E-Bikerin (41) auf Pkw-Dach geschleudert

Es war gegen 16.30 Uhr, als die 44-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug auf der L53 von der Bärenkreuzung kommend in Richtung Tosters unterwegs war. Bei der ampelgeregelten Kreuzung wollte die Frau dann nach rechts in die Hämmerlestraße einbiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 41-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem E-Bike auf der Hämmerlestraße, von der Illbrücke kommend, in dieselbe Fahrtrichtung wie die Autofahrerin, allerdings entlang der linken Fahrbahnseite auf dem dortigen Geh- und Radweg.