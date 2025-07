Söder will mit Stocker über Transitstreit sprechen

An manchen Tagen lässt Tirol Lastwagen nur dosiert über die Grenze. Die Blockabfertigung löst Staus in Bayern aus. Ebenso beide Seiten betrifft der Bau des Brenner-Basis-Tunnels. „Auf unserer Seite muss der Bau des Brenner-Basis-Tunnels vorangehen. Allerdings macht uns auf der anderen Seite die Tiroler Blockabfertigung nach wie vor zu schaffen“, sagte Söder vor dem Besuch in Wien. Die Route von München durch Tirol über den Brenner ist ein Hauptweg Richtung Italien.