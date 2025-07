Transsportler in Frauenteams: Klage gegen US-Staat

Das US-Justizministerium hat Klage gegen Kalifornien eingereicht, weil der US-Staat Transgenderathleten weiterhin die Teilnahme in Frauensportteams erlaubt. Weibliche Sportlerinnen an Bildungsinstitutionen in Kalifornien seien „unfairer Konkurrenz und rücksichtsloser Gefährdung durch die Teilnahme von Männern in Sportteams für Frauen ausgesetzt“, erklärte das Ministerium am Mittwoch.