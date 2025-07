Stocksport: Der rote Wunderring hat ausgedient

Seit fünf Jahren findet in der Stocksport-Staatsliga der Damen ein Final Four um den Titel statt – und jedesmal haben die Sportlerinnen aus St. Peter am Wimberg die Runde der letzten vier erreicht! „So soll es weitergehen, wir sind optimistisch, gegen Söding die Serie fortzusetzen“, sagt Bettina Eckerstorfer, die diesmal auf ihre „Geheimwaffe“ verzichten muss.