„Vier Mütter für Edward“: Charmante Komödie

Nein, die vier resoluten alten Ladies schenken einander – und auch Edward – nichts. Wie sie voll kapriziösem Eigensinn den Alltag des bald gänzlich überforderten Schriftstellers umkrempeln, dem die Selbstfürsorge sukzessive abhanden kommt, erinnert an die thematisch ähnlich gelagerte italienische Komödie „Das Festmahl im August“ von Gianni di Gregorio, in der ein treusorgender Sohn in der Zeit um Ferragosto an seine Grenzen gerät. Stresstest Fürsorge, charmant umgesetzt.