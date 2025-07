Feuer auf Ferieninsel: „Sind es schon gewohnt“

Zusätzliche Helfer kamen per Fähre

Die Rettungskräfte haben, unterstützt von vielen Freiwilligen, diesmal aber schnell und gut reagiert, wie Toulatzis, die bei der Fahrt in ihre Wohnung in Limenas alles hautnah mitbekam, erzählt: „Noch in der Nacht sind zwei Fähren aus Kavala gekommen und haben zusätzliche Feuerwehrleute und -Fahrzeuge auf die Insel gebracht.“ Zwei Hotels mussten evakuiert werden. Die geschockten Touristen versuchten noch mitten in der Nacht, die Insel zu verlassen.