Tottenham bedient sich beim Stadrivalen West Ham

Gute Leistungen bei West Ham

Der Ghanaer kam 2023 zu den „Irons“ und konnte sich sofort in der höchsten englichen Spielklasse beweisen. In 80 Spielen erzielte er 19 Tore und 13 Assists für seinen Arbeitgeber, was ihm viel Aufmerksamkeit vieler Top-Klubs, unter anderem auch Arsenal, Liverpool oder Chelsea brachte.