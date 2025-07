Nach offenem Brief: „Es geht in richtige Richtung“

Fast wöchentlich Sitzungen

Die „Krone“ sprach mit Alexandra Mauthner-Resnik vom Elternverein, die bei der ersten Sitzung des neuen Beirats dabei war: „Frau Wagner (Sektionschefin für Allgemeinbildung im Bildungsministerium, Anm.) und Herr Netzer (Generalsekretär im Bildungsministerium, Anm.) haben das Ganze in eine extrem gute Richtung gelenkt. In der kommenden Zeit finden fast wöchentlich solche Sitzungen statt, da die Zeit bis zum Schulstart sehr kurz ist und sie gut genutzt werden muss. Genau das haben wir uns mit unserem offenen Brief gewünscht. Es geht also in die richtige Richtung. Gestern waren außerdem sechs oder sieben Schüler dabei, die angehört wurden und sagen konnten, was sie sich wünschen und was sie brauchen.“