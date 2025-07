Deshalb rutschen immer mehr Firmen in die Pleite

Im ersten Halbjahr 2025 rutschten bundesweit um 3,5 Prozent mehr Unternehmen in eine Pleite – in Oberösterreich lag das Plus sogar bei fast 15 Prozent. Im „Krone“-Gespräch erklärt Cornelia Wesenauer vom Kreditorenschutzverband die Gründe. Die weiteren Aussichten sind düster.