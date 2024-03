Bildungskarenz neu: Das sind die ÖVP-Vorstellungen

Die Bildungskarenz sei zwar eine „wichtige Weiterbildungsmaßnahme“, in ihrer aktuellen Form aber „leider nicht mehr zielgerichtet genug“, so Kocher am Dienstag. Er will unter anderem „im Regelfall keinen unmittelbaren Anschluss“ von Bildungskarenz an die Elternkarenz mehr erlauben und eine verpflichtende Bildungsberatung einführen.