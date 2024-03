Schleppermafia macht jetzt einen Bogen um uns

Die Situation an den anderen Hotspots in Europa zeichnet jedoch ein düsteres Bild. Vor allem an der türkisch-bulgarischen und der griechischen Außengrenze ist der Druck weiterhin hoch. Dort sind zum Teil auch österreichische Polizisten auf Patrouille – entweder in bilateralen Einsätzen oder für Europas Grenzagentur Frontex. Die musste in den vergangenen Jahren ja einiges an Kritik einstecken, stellt sich aber gerade neu auf.