Asylanträge in Österreich halbiert

1022 Asylanträge im Jänner stammen von Frauen, 1265 Anträge von Männern. Stärkste Nation bei den Antragstellern ist weiter Syrien. In Europa gab es im Jänner mit mehr als 77.571 Asylanträgen fast so viele wie im Vorjahr (minus fünf Prozent). Stark gestiegen sind die Anträge in Griechenland (plus 46 Prozent) und in Italien (plus 45 Prozent). Hochgerechnet auf die Bevölkerung, liegt Österreich in der europaweiten Statistik auf dem achten Platz.