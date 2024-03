Todesliste – jetzt spricht suspendierter Schüler

Eine angebliche Todesliste am tschechisch-deutschen Komensky-Gymnasium in der Landstraße mit Namen von Lehrern und Schülern sorgte jüngst für Aufregung. Samt Polizeieinsatz, Hausdurchsuchung – und letztlich der Suspendierung eines 13-jährigen Schülers. Der erzählt in der „Krone“ eine ganz andere Geschichte: Er werde gemobbt, auf dem WC komme es regelmäßig zu sexuellen Übergriffen.