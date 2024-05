Mit viel Herz und Hirn zum Aufstieg

„Das wird ausgerechnet am Tag der Arbeit harte Arbeit. Denn auf uns wartet ein starkes Team“, so Fivers-Chefcoach Peter Eckl. „Wir müssen auf das, was von den Füchsen kommt, schnell eine Antwort finden.“ Dann könnte es für die Margaretner Handball-Asse am Mittwoch (19.30, live krone.tv) in der Heimstätte Hollgasse den Einzug in das Liga-Halbfinale zu bejubeln geben – wie bisher immer seit fast 20 Jahren (2005).