Hansi Hinterseers bäriger Angriff auf die Kinos

Er hat in seinem Leben nichts ausgelassen und blieb dabei stets höchst erfolgreich. Egal ob als Ski-Ass, Entertainer, oder Sänger – Hansi Hinterseer ist nun 70, also war es an der Zeit mit dem „Film seines Lebens“ auch in die Kinos zu gehen. Los ging es im Europa Park in Rust, gemeinsam mit unzähligen Fans.