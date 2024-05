Persönliche Beratung: Weil der Mensch zählt

Umfassendes Service

In einer Welt, die zunehmend von Digitalisierung und Automatisierung geprägt ist, bleibt eine Säule des Erfolgs unverändert: die menschliche Komponente. Krone Sonne, die Nummer Eins in Österreich, wenn es um Photovoltaik-Lösungen geht, hat die Bestellabwicklung von PV-Produkten revolutioniert – es war noch nie so einfach, die Sonne aufs eigene Dach zu bringen und so maximal von nachhaltigem Sonnenstrom zu profitieren.