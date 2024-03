Sommerfrische, Kulturhauptstadt und mehr!

Das Bootshaus ist Mitglied bei den Jeunes Restaurateures, die 2024 ein doppeltes Jubiläum feiern: Die internationale Vereinigung junger Spitzenköche wurde vor 50 Jahren in Paris gegründet. Seit 20 Jahren gibt es JRE in Österreich, was sich im ganzen Land in 43 Betrieben und insgesamt 158 Hauben, 132 À-la-carte-Sternen und 145 Falstaff-Gabeln niederschlägt. Die Jubiläumsgala findet am 30. Juni 2024 in Schloss Grafenegg statt. Feinschmecker können sich noch einen Genießer-Termin notieren: von 5. April bis 5. Mai findet FELIX, das Wirtshausfestival in der Region Traunsee Almtal, statt.