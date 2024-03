Kiews Kamikaze-Drohnen fliegen nun doppelt so weit

Gegenseitiger Beschuss mit Drohnen

In der russischen Region Rjasan südöstlich von Moskau brach wiederum nach einer ukrainischen Drohnenattacke ein Feuer in einer Ölraffinerie aus. Es gab Verletzte. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Erst am Dienstag hatte die ukrainische Armee auf russischem Staatsgebiet ein Treibstofflager und eine Raffinerie in Brand geschossen. Generell sind Industriebetriebe verstärkt ins Visier der Verteidiger geraten.