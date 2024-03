4 Ärzte haben fristgerecht Bewerbung eingereicht

Vier Ärzte haben sich tatsächlich beworben

Dieser Dank muss wohl zu einem großen Teil an VP-Klubobfrau Michaela Sommer gehen. Denn die Pichlingerin war die Erste, die – nachdem die „Krone“ den Ärztemangel im Linzer Süden immer wieder zum Thema gemacht hatte – eine Unterschriftenaktion in die Wege leitete und danach weiter alle Hebel in Bewegung setzte, damit sich in dieser Angelegenheit endlich etwas tut.