Die große Porträtkunst der Elfie Semotan

Wie sich diese Kunst in Bildern zeigt, kann man aktuell im Museum Hartberg sehen: Einfach nur „Portraits“ nennt sich die von Michaela Leutzendorff-Pakeschkuratierte Ausstellung mit 40 Bildern, die Semotans Vielseitigkeit in der Kunst des Porträtbildes zeigen: Promis wie Birgit Minchmayer, Hollywood-Star Clive Owen oder Star-Regisseur Roman Polanski schenkt sie dabei genau so viel Aufmerksamkeit wie Unbekannten. Wichtiger ist es ihr, in ihren Bildern die Stärke, aber auch die Verletzlichkeit der von ihr Porträtierten zu zeigen und sie aus sich heraus zu locken.