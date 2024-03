Stalking-Terror: „Sogar die Kinder haben Angst!“

„Die Kinder in der Siedlung hatten schon große Angst und trauten sich nicht mehr draußen zu spielen“, erzählt ein Zeuge am Montag vor Gericht in Graz. Der junge Mann soll vom Angeklagten massiv gestalkt worden sein. Auch indirekt, indem der 34-Jährige einen Bekannten beauftragte, dem Neuen seiner „Ex“ Nachrichten zu schicken.