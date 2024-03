Tirol schickt 100 Bergschafe in die Ukraine

Vertreter Tirols und der Region Transkarpatien in der vom Krieg gezeichneten Ukraine haben am Montag eine Rahmenvereinbarung für den Wiederaufbau unterzeichnet. Inhalt der Vereinbarung sei eine „vertiefende Zusammenarbeit unter anderem in den Bereichen Gesundheit, Wissenschaft und Bildung, Wirtschaft und Landwirtschaft“, wie das Land Tirol in einer Aussendung mitteilte.