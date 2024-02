In Österreich glaubt kaum jemand an Ukraine-Sieg

Nur kleine Gruppe glaubt an militärischen Sieg der Ukraine

Mit 31 Prozent waren die Ungarn auch am häufigsten überzeugt, dass Russland den Krieg gewinnen werde, während nur eine kleine Gruppe an einen militärischen Sieg der Ukraine glaubt. In Österreich sieht jeder Fünfte (20 Prozent) einen russischen Sieg als den wahrscheinlichsten Ausgang des Krieges. Sieben Prozent sehen die Ukraine als Gewinner, während 36 Prozent von einer Verhandlungslösung ausgehen. In Polen, Schweden und Portugal gehen jeweils 17 Prozent der Befragten von einem ukrainischen Sieg aus - jeweils 14, 19 und 11 Prozent rechnen mit einem russischen Sieg.