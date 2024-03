US-Ausschuss stimmt für TikTok-Verkauf

Am Dienstag hatte eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten den Gesetzesvorschlag vorgelegt, der Bytedance dazu zwingen würde, TikTok innerhalb von 165 Tagen zu veräußern. Kritiker werfen der Plattformen vor, Daten an die chinesische Regierung zu liefern. Die Abgeordneten wollen die Maßnahme schnell vorantreiben. Das US-Repräsentantenhaus könnte deshalb die Vorlage bereits in der kommenden Woche behandeln.