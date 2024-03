Dieser Wirt weigert sich, den Bierpreis anzuheben

Jürgen Lonsing hat gut lachen, wenn er seinen zufriedenen Gästen das eine oder andere Bier serviert. Wenn er aber an die neuerliche Erhöhung des Preises für den Gerstensaft und an die anderen Gastronomen in der Umgebung denkt, kann er nur den Kopf schütteln.

(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)