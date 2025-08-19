Motorradfahrer stürzte in einen Straßengraben

Ein 68-Jähriger aus Wels fuhr mit seinem Motorrad am Dienstag gegen 10.35 Uhr auf der B129 von Eferding kommend Richtung Prambachkirchen. Hinter ihm waren noch zwei Bekannte mit ihren Motorrädern unterwegs. Laut dessen Angaben kam der 68-Jährige in einer Rechtskurve im Bereich Gstocket, Gemeinde Hinzenbach, aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.