Motorradfahrer stürzte in einen Straßengraben

Vor den Augen seiner Freunde verlor ein 68-jähriger Motorradfahrer am Dienstagvormittag die Kontrolle über sein Zweirad. Der Mann fuhr noch einige Meter am Bankett, eher er in den Straßengraben stürzte. Der Biker wurde vom Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert.
Ein 68-Jähriger aus Wels fuhr mit seinem Motorrad am Dienstag gegen 10.35 Uhr auf der B129 von Eferding kommend Richtung Prambachkirchen. Hinter ihm waren noch zwei Bekannte mit ihren Motorrädern unterwegs. Laut dessen Angaben kam der 68-Jährige in einer Rechtskurve im Bereich Gstocket, Gemeinde Hinzenbach, aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.
Er fuhr anschließend noch einige Meter am Bankett entlang und stürzte in den Straßengraben. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Klinikum Wels eingeliefert.
