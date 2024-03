„Immer nur Brot“: Altersarmut ist ein Frauenthema

„Die durchschnittliche Frauenpension im Jahr 2023 lag knapp unter der Armutsgefährdungsschwelle von 1392 Euro für einen Ein-Personen-Haushalt. Besonders drastisch ist der Gender Pension Gap in Vorarlberg mit 47,3 Prozent, in Wien liegt er bei 29,8 Prozent. Der Gender Pension Gap in Österreich ist zum Genieren. Wir liegen da im traurigen Spitzenfeld in der EU.“