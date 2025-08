Rekord! Simon Bucher zieht ins Semifinale ein

Gigler fehlten im Kraulsprint in 22,12 Sek. nur sieben Hundertstel auf seinen OSV-Rekord, was aber nur zu Rang 27 reichte – bei freilich bloß 21 Hundertstel Rückstand auf das Semifinale der Top 16. „Es ist schon gut, die Saison mit so einem 50er im Einzel abzuschließen“, äußerte sich der Kärntner über die Zeit zufrieden. Am Sonntag wird er noch in der Lagenstaffel im Einsatz sein. Für Berger wurde es im Delfinsprint in 26,39 Sek. Rang 24, 42 Hundertstel fehlten auf den Aufstieg. Für sie stehen am Samstag noch 50 m Kraul an.