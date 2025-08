Abschiebungen: Das sagen Parteien zum EuGH-Urteil

Umstrittenes „Albanien-Modell“ Italiens als Auslöser für Urteil

In dem aktuellen EuGH-Verfahren ging es um Italiens umstrittenes „Albanien-Modell“ für schnelle Asylverfahren im Ausland. Die Bestimmung von sicheren Herkunftsstaaten ist eine Grundvoraussetzung, um das Modell umsetzen zu können. Die EU-Länder dürfen künftig Listen für sichere Herkunftsländer jedoch nur dann selbst erstellen, wenn sie die Quellen für ihre Einschätzung offenlegen. Zudem muss die gesamte Bevölkerung in dem Land sicher sein, entschieden die Richter in Luxemburg.