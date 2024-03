Migrantengewalt kleingeredet

42 Prozent der Täter sind Fremde

Der aktuellste vorliegende Sicherheitsbericht besagt, dass es 72.656 Fälle von angezeigten Gewalttaten quer durch Österreich gab. Davon waren 58 Prozent der Täter Österreicher und 42 Prozent Fremde. Wobei deren Anteil in der Gesamtbevölkerung 20 Prozent betrug. Nicht ausgewiesen wird in dem Bericht allerdings, wie viele von den Gewalttätern mit österreichischer Staatsbürgerschaft Migrationshintergrund haben, also bereits eingebürgert sind oder der zweiten und dritten Generation von Zuwanderern angehören. Damit ist der Anteil von Gewalt mit Migrationshintergrund nämlich noch ungleich höher.