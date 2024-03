Große Ängste vor einem kleinen Flüchtlingsquartier

Trotz dieser vergleichsweise kleinen Anzahl an Flüchtlingen sind die Ängste in Teilen der Bevölkerung offenbar groß, wie sich an den meisten Fragen der 150 Anwesenden zeigte. Freiheitliche Ortspolitiker äußerten konkret große Sorgen vor einem eklatanten Anstieg der Kriminalität. Auch die zentrale Lage war Thema. Kinder könnten am Schulweg belästigt werden.