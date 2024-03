Aus Arbeiterunterkunft wird Asylheim im Ortskern

In Steinerkirchen an der Traun passste die Unterbringung von Arbeitern aus aller Herren Länder im Haus am Kirchenplatz 1 einigen Ortsansässigen gar nicht. Nun sorgt der Gebäudeumbau für noch mehr Unmut. Schon bald sollen Flüchtlinge Ort einziehen. Der Bürgeremeister lädt deshalb zu einem Info-Abend.