Keine Info: Mit Umzug in Heim fiel Sozialhilfe weg

Schon seit vielen Jahren kümmert sich Kurt K. um seinen an Demenz erkrankten Bruder. Zunächst habe er diesen in dessen Wohnung in der Nachbargemeinde betreut. „Nach fast acht Jahren Wartezeit haben wir Ende 2020 endlich einen Heimplatz für ihn zugewiesen bekommen“, schildert Herr K. der Ombudsfrau. Bis zum damaligen Umzug habe der Bruder Mindestsicherung erhalten.