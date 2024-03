Hat Regierung auf eine Million Menschen vergessen?

Die SPÖ übt Kritik am schwarz-grünen Wohnbaupaket und fordert Hilfe für all jene Häuslbauer, die bereits für teure Kredite bezahlt haben. 500.000 Häuslbauer in ganz Österreich würden aktuell unter zu teuren und bereits abgeschlossenen variablen Krediten leiden. Rund eine Million Menschen sind betroffen. Die „Krone“ weiß, wie die SPÖ das Problem lösen will.