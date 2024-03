Starlink-Rivale der EU: Kontrollzentrum in Italien

Das Raumfahrtzentrum Fucino in der mittelitalienischen Region Abruzzen wird ein Kontrollzentrum für die Multi-Orbit-Satelliten-Internetkonstellation IRIS 2 (Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites) beherbergen, die von der Europäischen Union bis 2027 in Betrieb genommen werden soll. Dies kündigte der italienische Industrieminister Adolfo Urso während eines Besuchs im Zentrum am Montag an.